Las bolas de Pete Doherty

Que el cantante Pete Doherty no se corta un pelo ya lo sabiamos, pero la última noticia que tenemos de él es de lo más reveladora: el ex novio de Kate Moss... ¡juega 'en bolas' al billar!.

La imagen no es de mucha calidad pero lo que sí que podemos ver es que el polémico inglés no tiene ninguna vergüenza en desnudarse delante de sus amigos en una fiesta -como informa The Sun-.

La foto no deja ver lo más intimo de Doherty por aquello del que dirán.... Sólo esperamos que al menos haya ganado la partida, y que no haya pillado un buen resfriado.