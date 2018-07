Blanca Suárez pasa la noche de San Valentín sin Miguel Ángel Silvestre

A la protagonista de ‘El Barco’ no parece haberle alcanzado la flecha de Cupido. Y no precisamente por no estar enamorada, sino porque Blanca prefirió dejar los planes románticos a un lado en la noche de los enamorados y disfrutar de una noche de fiesta en solitario.

Fiel a su estilo sencillo e informal, Blanca posó de lo más sonriente ante los flashes de los fotógrafos y demostró que, a pesar de estar enamoradísima de su chico, Miguel Ángel Silvestre, el 14 de febrero no es una fecha señalada para ella.

El lugar elegido para disfrutar de su particular San Valentín fue el evento organizado por las firmas ‘Elle’ y ‘Tous’ en el Hotel Santo Mauro de Madrid, donde presentaron ‘Love Book’, el nuevo proyecto que han puesto en marcha ambas empresas.

Una fiesta por todo lo alto que reunió a celebrities de la talla de Eugenia Martínez de Irujo, Nuria March, la ex de Bono, Ana Rodríguez, Cristina Piaget y la ex Miss España, María José Suárez, donde todas y cada una de ellas eligieron pasar una noche muy romántica pero con y por la moda.