Blanca Suárez, Hiba Abouk y Marina Salas ‘revientan’ con su belleza la noche madrileña

No hay prestreno que se precie que no cuente con la presencia de nuestras celebrities más VIP. Así que la premier de ‘Carmina o Revienta’, protagonizada por Paco León, María León y Carmina Barrios, no iba a ser menos.

Entre los asistentes al acto destacaron las actrices más aclamadas de Antena 3: Blanca Suárez, que coincidió con su compañera en 'El Barco', Marina Salas; Hiba Abouk, radiante con un ajustadísimo vestido floreado y que llegó junto a su chico, Hugo Silva; la protagonista de 'Bandolera', Marta Hazas, fiel a su look sencillo; o el ganador de 'El Número Uno', Jadel, junto a su compañera y segunda finalista del concurso, Roko.

Pero ellos no fueron los únicos que no quisieron perderse el estreno de la familia León. Apoyándoles, también estuvieron Kira Miró junto a su pareja, el cantante Macaco; Fran Perea, Ana Milán, Jesús Oledo, Rubén Sanz o los compañeros de serie de María León en 'Con el culo al aire', Henar Jiménez y Víctor Palmero.

Una noche dedicada por y para el cine en la que nuestros famosos derrocharon glamour, estilo y por supuesto, todo ese arte que tienen en el cuerpo.