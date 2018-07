Blake Lively, Alexa Chung y Diane Kruger celebran con Chanel el 80 aniversario de su colección de joyas

No hay acontecimiento de alto standing que se precie, que no cuente con la presencia de alguna que otra celebritiy. Por eso no es de extrañar que durante la fiesta del 80 aniversario de la colección de joyas de Chanel, varios rostros conocidos se dejaran caer por allí.

Destacó sobre todo la presencia de las ‘it girls’ del momento. Una solitaria aunque radiante Blake Lively posó sonriente en el photocall, al igual que Alexa Chung y Diane Kruger, que iba impresionante con un vestido de tejido metalizado en tonos azuales.

Tampoco faltaron Elle Fanning, January Jones y Linda Evangeslita, que no quisieron perderse un momento tan memorable para la conocida firma de moda.

Sin duda alguna, una ‘party’ conmemorativa en la una vez más no pudo faltar el glamour hollywoodiense…