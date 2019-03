Bar Refaeli estrella de la fiesta del Gran Premio de España de Fórmula 1

De Cannes a Barcelona. Esa ha sido la ruta de la chica más perseguida en los últimos días, tras su ruptura con Leonardo DiCaprio: Bar Refaeli. La guapísima modelo se ha dejado ver en el Gran Premio de España de Fórmula 1, para convertirse en reclamo publicitario de una nueva gama de televisores.

La ex de DiCaprio parece que ha decidido pasar los malos momentos de su ruptura trabajando y de fiesta. Hace unos días la podíamos ver junto a Irina Shayk, y otros tantos famosos, disfrutando de las fiestas nocturnas que se han ofrecido en Cannes; y ahora, con el Festival de Cine clausurado, la israelí ha decidido pisar suelo español y seguir poniendo tierra de por medio entre ella y el actor.

Pero no fue ella la única celebrity destacada, no. La reunión estuvo llena de guapos en 3D... Otra de las chicas del momento, Amaia Salamanca acudió junto a su chico, Rosauro Varo, y no quiso confirmar los rumores que apuntan a una boda con el sevillano. Otros guapos de la pequeña pantalla, Maxi Iglesias y Roger Berruezo hicieron acto de presencia, al igual que los recién casados Olfo Bosé y Ekaterina.