Ashley Greene y Heidi Klum rompen todos los límites de la belleza en la gala amfAR

La fundación americana para la investigación del sida, amfAR, celebró su tradicional acto para apoyar la luchar contra esta enfermedad a la vez que sirvió como el mejor precedente para la semana de la moda de Nueva York. En la ceremonia, un sinfín de celebrities pusieron su granito de arena por esta buenísima causa derrochando toda esa belleza que les caracteriza.

Así, Alexa Chung, Heidi Klum y Sarah Jessica Parker desfilaron sobre la alfombra roja del Cipriani con sus espectaculares diseños. Como Sarah, que con un vestido de Maison Martin Margiela en tonos burdeos acaparó todas las miradas de los allí presentes.

Pero ellas no fueron las únicas. Lindsay Lohan dejó a un lado sus looks callejeros para enfundarse en un precioso diseño de Cavalli en colores plata; Doutzen Kroes, arrasadora con un vestido largo en naranja; y Ashley Greene, quien también hizo acto de presencia deslumbrando con un radiante look blanco de Giambattista Valli.

Desde luego, un despliegue de bellezas en toda regla que además de darnos una auténtica lección de estilo, nos enseñó una vez más que la solidaridad es una de las máximas de las estrellas de Hollywood.