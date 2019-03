Antonio Banderas y Eva Longoria, anfitriones de lujo de la ‘Gala Starlite’ en Marbella

Marbella volvió a recuperar el brillo de antaño en una noche en la que ‘llovieron’ más estrellas que nunca. La gala ‘Starlite’ contó con lo mejorcito del panorama nacional e internacional.

Para empezar, dos anfritriones de lujo: Antonio Banderas y Eva Longoria. La pareja de actores derrochó simpatía con los asistentes, que pagaron entre ochocientos y mil euros para poder sentarse a la mesa.

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Melanie Griffith que no se separó de su marido ni un segundo. Tanto es así que en la subasta para recaudar fondos, uno de los premios a conseguir era un baile con Antonio Banderas. Una empresaria mexicana estaba dispuesta a pagar diez mil euros por encontrarse unos instantes entre los brazos el malagueño cuando Melanie, ni corta ni perezosa, le paró los pies y fue ella la que bailó con el actor.

Entre los regalos que se subastaron también estaba el coche de Eva Longoria, un viaje a Kenia con la abuela de Obama o cuatro días para seis personas en la casa de Formentera de Eugenia Silva.

Al acontecimiento no faltaron muchas de nuestras celebrities nacionales. Amaia Salamanca, Paloma Cuevas, Ivonne Reyes, Paula Vázquez , Anne Igartiburu o Patricia Rato fueron algunos de los bellos rostros que pasearon sus elegancia por la alfombra roja.

No hubo manera de pillar juntos a Edu Cruz y Eva Longoria, y ella no soltó prenda sobre su relación con el hermanísimo de ‘Pe’. Sin embargo, sí que estuvo acompañada en todo momento por su inseparable amiga María Bravo.

Una noche solidaria llena de famosos en la que no faltó el glamour y la diversión.