Ana Fernández y Andrea Guasch, unidas en una noche con mucho arte

La feria de Arte Contemporáneo ARCO ya está en Madrid y con ella su tradicional fiesta de inauguración. Un acto que reunió a numerosas celebridades en el Palacio Neptuno de Madrid, donde el presidente de Heineken España y el embajador de los Países Bajos fueron los encargados de ejercer de maestros de ceremonia.

La protagonista de 'Los Protegidos', Ana Fernández, se rindió al arte de la exposición. Para la ocasión, Ana eligió un conjunto que le sentaba de maravilla y poso de lo más sonriente ante la mirada atenta de los allí presentes.

Olivia de Borbón, que no se pierde un solo sarao, también quiso estar presente en el acto. Eso sí, la ex de Palomo Danko, asistió sin su recién estrenado novio.

Otras de las allí presentes fueron la ex de Fran Rivera, Cecilia Gómez, y Andrea Guash, la reina del sarao por antonomasia y ex de Alex Lecquio. Ambas acudieron al acto en solitario, y demostraron que lo suyo es arte y estilo a lo grande. Sobretodo Andrea, que eligió un look a lo Lady Gaga que no dejó indiferente a nadie.

Pero ellas no fueron las únicas. El bailaor, Rafael Amargo, sorprendió a los asistentes al evento acudiendo con su ex mujer, Yolanda Giménez. Y es que hace tan solo unos días todo apuntaba a que se iba a casar con su actual pareja, pero al final nada de nada… ¿Habrá reconciliación con su ex mujer?

Una fiesta cargadita de estilo, belleza y glamour a la española donde todos y cada uno de ellos demostraron tener mucho, mucho arte.