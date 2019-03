Amoríos, desfases, una mamá orgullosa de sus curvas y hasta un tiroteo en la lucha por el trono celebritero

UNA SOLA CORONA Y SEIS CANDIDATOS

No es fácil elegir entre tanto notición celebritero las seis celebritries candidat@s para el trono. Pero, como quien la sigue la consigue, esta semana Marta Sánchez encabeza la lista por su nuevo 'amorío'. Una Kim Kardashian mega orgullosa de sus curvazas, Cara Delevingne en su versión más fiestera dándose un besote con Sienna Miller y el posible bodorrio de Enrique Iglesia y su Anna no podían faltar. Y, por si fuera poco, el tiroteo que Jen Lo y Pitbull presenciaron en plena grabación del videoclip de 'Live it up' y unos príncipes de Asturias que nos han conquistado con eso de viajar en clase turista. Difícil, ¿verdad? ¡A votar!