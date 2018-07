La alfombra roja más glamurosa de todos los tiempos en 'El Festival de cine de Venecia'

Un guapo y elegante Zac Efron que deslumbró no sólo por la multitud de flashes de los periodistas que fueron a cubrir el evento, sino porque este chico tiene 'el guapo subido' y siempre nos deja con la boca abierta. Acompañado de su colega de reparto, Maika Monroe, en 'At Any Price', ambos se mostraron con una complicidad y una magia casi sospechosa... Pero hay decir que a pesar de que Zac es uno de los guapos guapísimos, su compañera Maika no se queda atrás, con uno de los vestidos más bonitos de esta alfombra y la sonrisa que siempre le acompaña hacían una pareja de cine, y nunca mejor dicho.

Uno de los mejores vestidos del Festival lo tenía Angelababy Yang, la jovencísima actriz, además de acertar de lleno con el color lo hizo con el modelo. Eclipsó tanto a fotógrafos, como fans, como a compañeros de reparto. La actriz demuestra que además de guapa tiene mucho, pero que mucho estilo. Por otra parte no faltaron al evento actores como Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Isabelle Carre, Salma Hayek y Francois-Henri Pinault.