La alfombra roja del Festival de Málaga en imágenes

Eva Almaya ha acudido al evento con un espectacular vestido rojo y ha hablado de su próxima interpretación. Será Rocío Jurado en la película 'Como alas al viento' de Atresmedia Cine, y para lograr ser fiel a su personaje ha habido un profundo proceso de preparación; "he leído biografías, estudiado su personalidad, hablado con familiares y amigos..." También ha hablado con nosotros Elisabeth Reyes, saltadora de Splash! Contentísima de estar en su tierra ha comentado que le dio pena no poder saltar desde más de los tres metros de altura y ha dicho estar emocionada en su segundo Festival de Málaga. " Lo que más me gusta es el cariño de la gente y el apoyo al cine español, que me encanta. Espero que todas las películas triunfen".

Hiba Abouk, actriz de 'Con el culo al aire', ha pisado fuerte la alfombra roja vestida con un impresionante palabra de honor de color negro. Ha comentado que esta es su segunda vez en el Festival y que lo que más le gusta es la gente malageña, el clima y lo bien que se come, "espero que esta noche me sorprenda".

También ha hecho su aparición Alberto Ammann que nos ha contado detalles sobre la película 'Combustión' también de Atresmedia Cine, de la cual es protagonista junto a Alex González y Adriana Ugarte. La película se estrena mañana en el Festival y el viernes en el resto de cines españoles. De su personaje ha comentado que "es un tío que está un poco curtido y va a lo suyo. Es un pirata que navega tanto sólo como acompañado, no piensa mucho en los demás". Es su tercer año en el Festival y sus mejores recuerdos están relacionados con la calidez humana pero también con su actual pareja, ya que fue aquí donde la conoció.

María Esteve, actriz de doctor Mateo, se ha mostrado feliz de estar en su tierra. Es una auténtica seguidora del Festival, al cual ha acudido en sus 16 ediciones. Nos ha hablado de sus recuerdos, "vinimos con 'El otro lado de la cama', fue una experiencia increíble", "hoy venía súper triste por el cierre de los Renoir y aquí te das cuenta de que el cine español tiene mucha vida."

Por su lado, Juana Acosta ha acudido al Festival muy contenta y como miembro del jurado. Esta vez viene a ver mucho cine, tanto latinoamericano como español, lo que más le ha gustado ha sido el calor de la gente, la cercanía; "siendo colombiana me siento como en casa"

Ana Fernández, protagonista de 'Los Protegidos' y bloger de Celebrities, también ha estado con nosotros compartiendo sus emociones. “C año hay más gente, llevo viniendo cuatro años y lo mejor es la adrenalina que sientes desde que sales del hotel hasta que entras en el teatro. Espero que salga todo bien, que sea todo un éxito, voy a estar toda la semana".