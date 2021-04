Zayra Gutiérrez, la hija de Guti, lo deja todo por amor un mes después

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, comenzó hace un mes su relación con Miki Mejías, el que hasta hacía nada había sido novio de una de sus amigas. Desde entonces, la joven no ha dudado en cantar a los cuatro vientos lo tremendamente enamorada que está de su novio.

Tanto es así que ha decidido tomar una radical decisión: se muda a Londres. Y es que desde hace dos años su chico vive allí trabajando como camarero en un pub, y ahora le echará una mano a ella para encontrar trabajo y además podrá seguir perfeccionando su inglés.

La propia Zayra publicaba una foto desde el aeropuerto cargada de maletas en la que compartía la ilusión de emprender esta nueva aventura. "Y hoy por fin, cierro una etapa de mi vida, y abro otra... y no sabéis lo feliz que me siento, y lo bien que estoy conmigo misma", confesaba a sus seguidores.

Y para todos aquellos que piensen que esta decisión es una locura, la joven lo tiene claro: "Sé que hay mucha gente que pensará que estoy loca, que esto es una locura... pues los que pensáis eso os digo que sí que es una locura, pero es una locura que llevo queriendo hacer hace mucho, y no encontraba a la persona adecuada hasta que apareció el".

Desde luego, las palabras de amor que le dedica constantemente a su chico dejan claro que Zayra está enamorada no, lo siguiente, y que no piensa dejarle escapar: "Le amo y lo pienso gritar a los cuatro vientos todos los días de mi vida. Y con esto creo que he dejado todo claro, y que de verdad la gente que se pensaba que esto no iba a durar, tanto él como yo lo hemos demostrado, y lo seguiremos demostrando día a día".

Un radical cambio de vida que ha sorprendido muchísimo a sus padres que, aunque no se lo esperaban, creen que le vendrá bien después de los polémicos escándalos que Zayra ha protagonizado en los últimos meses relacionados especialmente con saltarse las restricciones impuestas por la pandemia.

Seguro que te interesa...

Las primeras imágenes de Zayra Gutiérrez junto a su nuevo novio