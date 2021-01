Zayra Gutiérrez, la hija de Arancha de Benito y Guti, deja clara cuál es la verdadera relación con su madre tras la polémica

Hace algo menos de un mes se filtraban unos audios donde Zayra Gutiérrez insultaba a su madre, Arancha de Benito, creando así una nueva polémica en torno a la joven que, desde que empezaron a salir a la luz sus 'plandemias', como así los llaman, no hay día en el que no esté en el ojo del huracán. Y es que sin duda, esa primera fiesta ilegal por su cumpleaños donde no se respetó ni el uso de las mascarillas, ni el aforo máximo ni la distancia de seguridad fue el principio del fin para la joven que, cada día, cosecha más 'haters' por sus polémicas.

Sin embargo, a pesar de que si que dio la cara para disculparse por la comentada fiesta, parece que su hoja de ruta habitual ahora va a ir marcada por guardar silencio, por ello, no había hablado de los impactantes audios que se filtraron y que dejaban en muy mal lugar la relación de Zayra con su madre. Pero, finalmente, ha respondido. Y ha sido en su Instagram, en el que cuenta con más de 40.000 seguidores, a través de una ronda de preguntas y respuestas donde sus seguidores quisieron conocer todo sobre la vida de la hija de Guti .

La respuesta de Zayra Gutiérrez | Instagram Stories Zayra Gutiérrez

"Me gusta mucho cuidar a los míos, estar bien con los míos, y doy todo por ellos, prefiero estar yo mal antes que ver a alguien que quiero mal", afirmaba Zayra en lo que parece una indirecta sobre la relación con su madre. Y aunque esto no significa que la relación entre ambas sea idónea, sí que muestra la predisposición de la hija del futbolista de cuidar de los demás, por lo que se entiende que la unión con su familia y amigos es realmente importante para ella.

La respuesta de Zayra Gutiérrez | Instagram Stories Zayra Gutiérrez

Seguro que te interesa...

Sale a la luz cual es la principal fuente de ingresos de Zayra Gutiérrez, la hija de Arantxa de Benito y Guti