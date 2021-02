Probablemente Zayra Gutiérrez se haya convertido en uno de los personajes más polémicos en lo que llevamos de año, y es que la hija de Arancha de Benito y Guti, desde que fue pillada saltándose las restricciones sanitarias impuestas en su comunidad ante la situación del coronavirus, no ha dejado de estar en el centro de las críticas.

Hace unos días la joven hablaba en su cuenta de Instagram sobre la relación que tiene con su padre y aseguró que se lleva muy bien con él, pero que debido al covid-19 no lo ve tanto como le gustaría y es que semanas antes se había cuestionado la relación entre padre e hija, pero al parecer solo eran rumores.

Desde que se comenzó a hablar de ella en los medios de comunicación aprovechó el tirón para impulsar su carrera como influencer a través de sus redes sociales, aunque todavía no sabe que publicar todo lo que hace puede llevar a las críticas y un claro ejemplo lo tiene en el último directo que realizó desde su cuenta mientras tomaba unas copas junto a varias personas. Al inicio del vídeo se podía ver como la joven estaba contestando a las dudas de sus seguidores hasta que hubo uno de ellos que le recalcó que debía tener puesta la mascarilla.

Este comentario no le sentó bien a la hija del futbolista, ya que según ella al estar sentada en la terraza de un bar no tenía por qué llevarla si estaba bebiendo en todo momento, pero lo cierto es que desde hace varios meses, toda persona que se siente en un bar no se puede bajar la mascarilla excepto cuando vaya a comer o beber por lo que la joven estaría volviendo a incumplir con las medidas de seguridad. "Pero si estoy bebiendo todo el rato, está permitido estar sin mascarilla", se defendía dando una y otra vez sorbos a su copa.

