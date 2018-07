El 'zasca' de Kiko Rivera a Chabelita tras la polémica con su madre

La relación de Chabelita y su madre Isabel Pantoja es conocida por no tener buenas 'vibraciones', y es que los enfrentamientos entre los miembros del clan Pantoja son más frecuentes de lo que esperamos. Isa Pantoja ha dejado claro en muchas entrevistas que la relación con la tonadillera no es del todo buena, incluso dejando caer que su madre tenía más preferencia por su hermano Kiko. Y por si no fuera poco, es necesario recordar que Isabel Pantoja fue una de las grades ausencias en el bautizo del hijo de Isa.

Ahora, Kiko Rivera ha sorprendido a todos los seguidores de su cuenta de Instagram compartiendo con ellos una fotografía en la que muestra el último regalo que le ha hecho a su madre. El DJ se ha tatuado en el brazo "Mamá te quiero" y ha publicado la imagen en esta red social junto a un mensaje que dice "A buen entendedor pocas palabras bastan....", ¿irá dirigido a su hermana Isa Pantoja como una indirecta?

Lo cierto es que la publicación ya cuenta con más de 10.000 likes y cientos de comentarios que alaban el diseño elegido, con una tipografía curva y un gran corazón que adorna la vistosa estampa, ¿y tu? ¿Qué opinas?