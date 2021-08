Las zapatillas con tacón de 800 euros de Pilar Rubio de las que todos hablan

Pilar Rubio está disfrutando de un verano de lo más diferente. Dividida entre Madrid y París, ciudad donde se encuentra el futbolista, Sergio Ramos, la presentadora cuenta con uno de los perfiles más seguidos en Instagram, pues tanto su naturalidad, como sus aventuras o su día a día, se han vuelto en uno de los entretenimientos favoritos para muchas personas.

La colaboradora de 'El Hormiguero' a pesar de tener una vida muy ocupada, entre sus pequeños, su vida laboral y sus viajes, siempre saca hueco para poder disfrutar de actividades cotidianas, como por ejemplo ir al cine.

Así lo ha querido compartir con su más de seis millones de seguidores, donde dejaba a todos sin palabras con el look elegido para la ocasión: un vestido color verde agua de los años sesenta acompañado de unas zapatillas que han sido el detonante para que sus seguidores no dejasen de comentar en la publicación.

"Que auténtica! Pareces salida de una peli de los años 60!", "Amo tus botines", "Esa ropa y esos zapatos no puede ser real", "Me encantan los zapatos", o "¿De dónde has sacado esas botas de futbol tan fashion?", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.

Y es que las zapatillas de color blanco con tacón, que parecen unas botas de fútbol, son de la marca Miu Miu, las cuales cuestan casi 800 euros, precio por el cual han flipado muchos de sus seguidores. Y es que su look, Pilar ha compartido unas fotografías que te transportan a una auténtica película americana de los setenta.

Aunque quizás este look es una pista para averiguar lo que se trae entre manos, ya que la mujer de Sergio Ramos acudió al cine junto al entrenador Carlos Calderón para una supuesta misión, de la que todavía no se conocen más detalles.

Pilar Rubio | Instagram Stories Pilar Rubio

