Yurena revela cómo se siente tras haber comenzado una relación con una mujer

Con motivo de la semana del Orgullo LGTBIQ+ el madrileño Bingo Las Vegas de la capital organizó el jueves una fiesta a la que asistieron numerosos rostros conocidos dispuestos a celebrar por todo lo alto el amor, como Yurena, que dedicó unos minutos a responder a las preguntas de la prensa.

La cantante reaparecía hace dos semanas en televisión para para anunciar que tiene novia. "Nunca había estado con una mujer, pero surgió, me dejo fluir, estoy abierta al amor, porque es lo más maravilloso que hay en el mundo. ¿Qué más da el sexo del que te enamores?", explicó sobre su pareja, de la que solo tiene buenas palabras.

No obstante, la artista española continúa lidiando con el fallecimiento de su madre, Margarita Seisdedos, un duro varapalo que después de años intenta superar con la ayuda de sus seres queridos y amigos: "Tengo grandes, grandísimo amigos que están siendo mi vida, mi salvación, mi apoyo... Todo".

Uno de sus motivos para sonreír es, sin duda, su novia Inmaculada, de la que se muestra cauta al hablar pero con quien se confiesa "feliz, con ilusión, animada". "Yo no había estado nunca con una mujer, nunca", pero "me siento feliz de estar viva, amo el amor, estoy enamorada del amor, independientemente con mujer, con hombre, el amor es libre, el amor no entiende o no debería de entender ni de sexo ni de ideologías ni de razas".

