La youtuber Roenlared, criticada por gorda pese a usar una talla 36

Rocío Romero, más conocida como Roenlared, ha visto como una foto en la que salía enseñando el abdomen ha recibido todo tipo de críticas y comentarios negativos.

Y es que pese a que la conocida youtuber, a la que puedes seguir en Flooxer a través de su canal, utiliza una talla 36 ha visto como la han llamado “gorda” y la han invitado a que adelgace para no lucir “tripa”. En uno de sus vídeos ha declarado: “Uno de los comentarios llegó a sentarme mal y era algo así como estás gorda, adelgaza, tienes tripa de gorda”, y continúa: “Me preocupa porque veo esta foto y soy la primera que no me veo gorda”.

Ya en su día Rocío comentó en uno de sus vídeos que de pequeña tuvo principio de anorexia y tuvo que recibir ayuda psicológica: “Apoyémonos chicas, que la vida no consiste en una competición para ver quién consigue al hombre, eso es algo de la antigüedad”. Y añade: “Esto no es una competición entre mujeres. Me duele mucho ver que encima los insultos, sobre todo físicos, vienen de chicas o de niñas pequeñas, y me duele un montón que hagáis esto”, dice a sus seguidores.