Las declaraciones de Yon González: "Ni feminismo ni machismo, que les den por culo a todos"

Seguramente que cuando Yon González hizo estas declaraciones en la presentación de 'Las chicas del cable', el actor nunca pensó que sus palabras iban a generar tantas críticas: "El machismo y todo esto se cuenta siempre a favor de la mujer. Y pienso que luego en la realidad también está el machismo pero al revés". Pero la verdad que sus declaraciones dolieron mucho…

Con motivo del estreno de su nueva obra de teatro, Antígona, donde comparte escenario junto a Carmen Machi y Ángela Cremonte, el actor ha concedido una amplia entrevista a El Mundo donde habla sobre estas polémicas declaraciones.

"Sí, me considero feminista. Pero me expresé fatal en una entrevista y para nada quería decir lo que ponía. Me sentí ridículo al leerlo. Parecía que no tengo ni idea de qué es el feminismo. Y en realidad solo quería decir algo bonito. La cagué y lo utilizaron mal, así que no quiero hablar más de ello. Paso de contestar a estas preguntas: ni machismo ni feminismo, que les den por culo a todos", expresa abiertamente el intérprete en la entrevista.