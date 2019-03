Yon González: "Mi hermano Aitor Luna es el amor de mi vida"

LOC de El Mundo ha entrevistado a Yon González. El actor que se dio a conocer en la serie de 'El Internado' está imparable. Se ha consolidado como uno de los actores más demandados en la industria de la TV y Cine español. Con el estreno de 'Perdiendo el norte' y la serie 'Bajo Sospecha', vista cada semana por 4 millones de espectadores, el actor no puede quejarse y así lo ha dicho en la entrevista. Tampoco perdió ocasión de alabar a su hermano, Aitor Luna.

Para empezar hablaron sobre su cambio de imagen a lo que Yon contestó:"Llevo parado desde noviembre. Siempre me dejo los pelos mientras espero al siguiente proyecto, para que haya más probabilidades de crear un personaje."

Debido a su papel de chico que se va a Alemania por necesidad en la peli que protagoniza junto a Blanca Suárez, Yon admite que a él le gustaría irse por gusto, pero no por necesidad. Sim embargo, su hermano sí que se va fuera para aprender inglés. En cuanto a los rumores 'amorosos' que le relacionan con su compañera de trabajo Blanca Romero, el actor decía: "¿Relación de pareja? Pues me acabo de enterar. No miro las revistas, ni nada. Además de ser compañeros y amigos, porque es una gran persona, no hay ningún tipo de cosa a nivel sentimental."

Sobre si le parece extraño trabajar con su hermano, a lo que Yon contestaba: "No. ¿Sabes qué pasa? Independientemente de que sea mi hermano, es una persona con un talento tan grande... Nunca había trabajado con él. Siempre ha sido generoso conmigo en la vida y es el amor de mi vida."

Para poner un punto final a la entrevista, le preguntaron que si no había tiempo para el amor: "Siempre hay tiempo para el amor, aunque para el amor amor no tanto."