Yon González: "Después de diez años de profesión, ya me he ganado la camiseta"

Mucho ha tenido que trabajar el actor Yon González para ser uno de los actores más consolidados en la actualidad. Yon acaba de estrenar la segunda temporada de Bajo Sospecha en Antena 3 con un gran éxito de audiencia. Pero antes el intérprete ha tenido que pasar por otro tipo de papeles donde uno de los requisitos indispensables era lucir carne. Así, Yon ha concedido una entrevista a LOC donde hace un repaso a su carrera.

Diez años lleva el vasco dentro de la profesión y ahora es cuando se ha ganado el 'respeto' en el sector con papeles mucho más maduros que en sus inicios. Algo de lo que se siente orgulloso: "Ahora la gente se acerca con más timidez, no es como cuando la gente te veía sin camiseta por la tele", comenta. Y es que eso de enseñar torso y vender músculo ya pasó para él: "Ahora hay que buscar algo más interesante. En 'SMS' y 'El internado' estaba todo el día en pelotas. Después de diez años de profesión, ya me he ganado la camiseta", revela.

Así, cuando hace un balance de estos años de trabajo para Yon todo ha ido mejor de lo que esperaba: "La verdad es que he superado las expectativas. Poder hacer dos series de 'prota' es la leche. Estoy muy contento y feliz de que Antena 3 también esté contenta y siga contando conmigo", declara.

Y es que, además de verle en 'Bajo Sospecha' González iniciará en marzo a grabar otra serie de Antena 3 basada en la novela 'La catedral del mar', para la que se quiere preparar a conciencia y no solo mentalmente sino también físicamente y anuncia que quiere ponerse buenorro: "Me tengo que poner un poco fuerte, cambiar físicamente". Esto se debe a que el personaje que interpretará es bastante fuerte: "De los 12 años a los 22, lleva rocas para construir la catedral y, de ahí a los 30, lo convierten en un soldado, así que no puedo estar así de fino". Aunque también ha confirmado que todavía no ha empezado el gimnasio debido a la falta de tiempo pero está en sus planes.