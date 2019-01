Los problemas de Yoli Claramonte con el sexo

No sabemos si será a consecuencia de la difícil temporada que ha vivido junto al padre de su hija Jonathan Pérez, con quien parece haberse reconciliado, pero lo cierto es que ahora Yoli tiene problemas con el sexo.

Según ha revelado la influencer a través de su último vlog, a Yoli parece que se le ha apagado la llama de la pasión y se le han quitado las ganas de tener sexo. Así lo revelaba tras una pregunta que le lanzó una seguidora…

"Últimamente estoy asexual. No tengo ninguna. De hecho, repelo todo lo que es el sexo. No tengo ganas de nada", explicaba Yoli.

Otra follower le preguntaba que cuánto tiempo llevaba sin practicar sexo: "Pues he perdido la cuenta de los días y las semanas. Lo digo de verdad. Yo creo que cuanto menos sexo tienes, menos te apetece. Es la sensación que me da. Hoy por hoy, me considero asexual".

¿Qué le está pasando a Yoli?