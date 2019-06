Así responde Yoli Claramonte ante las críticas sobre su colección de ropa

Yolanda Claramonte por fin ha hecho frente a la gran polémica que se ha generado en torno a su supuesta colección de ropa. La youtuber ha sido acusada de plagio y estafa debido a que la línea de ropa que presentó como suya, en realidad no eran más que conjuntos comprados al por mayor a través de la tienda online china AliExpress.

Y ante el enfado generalizado de todos sus seguidores, que no pueden estar más indignados, la exconcursante de reality no ha tenido más remedio que pronunciarse al respecto y ofrecer una explicación.

"Hay un poco de controversia y de movimiento por mi tienda online. Creo que me expliqué un poco mal en el 'copy' y pido perdón a la gente que se lo ha tomado a mal. Este es un país en el que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras porque debemos ser mujeres emprendedoras. Eso es lo que quiero ser yo", ha afirmado Yoli.

"Me llevo un margen súper pequeño, como sucede con cualquier tienda. No sé qué tiene de malo eso. Estoy dedicando mi tiempo, mi dinero, mis ganas y mi ilusión en algo que es para vosotras. Yo no estoy poniendo una pistola a nadie para que me compre. Simplemente estoy ofreciendo algo porque sé que os mola ir conjuntadas con vuestras hijas y muchísimas veces me preguntáis sobre mi ropa. He creado esto para vosotras", explicaba en referencia a los beneficios que pudiera obtener, ya que en su web la ropa promocionada tiene un precio mucho más elevado que en AliExpress.