Yoli Claramonte ha recurrido de nuevo a su canal de Youtube para abrirse con sus seguidores, y es que la influencer se encuentra en un momento muy feliz. Tal y como ha asegurado, desde que acude a un curso de coaching, ha recuperado la tranquilidad y se ha reencontrado a sí misma. Aunque no ha faltado quien ha hecho ciertas críticas al respecto, llegando a afirmar que la ex concursante de reality estaba metida en una secta.

"Estoy pasando una de las etapas más reconfortantes de toda mi vida. Hace ya un tiempo que os vengo contando que estoy haciendo un curso de coaching, de desarrollo personal. Sinceramente creo que se está llevando todo a un extremo, porque me dicen que me he metido en una secta", explica en el vídeo.

Sin duda, Yoli acaba de salir de un gran bache personal, ya que a la separación de Jonathan Pérez se unió a su polémica línea de ropa, la cual resultó un fracaso debido a que las prendas no eran creaciones suyas, sino compras al por mayor del portal chino AliExpress, lo que desató el enfado entre sus seguidores.

"No estoy en ninguna secta, no estoy en nada que me esté comiendo la olla. He llevado a mi madre al curso, a una amiga mía... Jamás llevaría a algo malo a las personas a las que quiero", ha concluido tajante.