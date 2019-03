Ylenia denuncia a un usuario de Instagram por amenazarla con un vídeo porno

Ylenia se ha visto obligada a tomar medidas contra un usuario de Instagram después de que este compartiese un Stories donde afirmaba que iba a publicar un vídeo porno de la participante de 'Gandía Shore'.

"Dejaré esto en manos de la policía, Ok? Dais pena los que seguís estos actos de acoso y derribo a las personas. Es lamentable en los tiempos que corren. Alucinaba al ver a niñas siguiendo el juego, aunque la mayoría eran chicos... pero las había!!! La gente no tiene empatía ni humanidad, de ningún tipo. Que sepáis que estas cosas son denunciables y la ley hace seguimientos. No permitáis que nadie os haga esto, va en contra de tus derechos como persona. Que la ley los castigue! No te cortes y denuncia!! Aquí estoy para cualquiera que esté sufriendo algún abuso y no sepa cómo actuar. Tenéis mi apoyo máximo", escribía Ylenia en una publicación.

Y dicho y hecho, Ylenia ha compartido un vídeo en Instagram donde aparece con la denuncia en las manos.

Una actitud que ha sido muy aplaudida por los usuarios de la red.