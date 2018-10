Xavier Serrano se pronuncia sobre su relación con Aitana

Xavier Serrano es el chico del que no se ha dejado de hablar en los últimos días, tras conocerse que podría ser la nueva pareja de Aitana tras su ruptura con Cepeda.

Ahora el guapo modelo se ha pronunciado al respecto: “No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada. Las últimas horas ha sido muy agitadas para mí, con todos los familiares llamándome”, decía en declaraciones a La Vanguardia.

“Prefiero no entrar en temas de mi vida privada, primero por ética profesional porque estoy centrado en mi trabajo, y, sobre todo, porque es un tema que afecta a otra persona que me importa que es Aitana. No voy a entrar en detalles", añadió Xavier.

Unas palabras con las que no deja claro si entre él y Aitana hay algo más que una amistad, pero lo que está claro es que se conocieron en el concierto de OT en Madrid y allí fue donde se hicieron amigos. Ahora sólo el tiempo dirá qué sucede entre ellos dos...