Willy Toledo crea polémica en Twitter al justificar el ataque terrorista a Charlie Hebdo: “’Occidente’ asesina diariamente”

EL ACTOR DEFIENDE SU POSTURA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Cuando el mundo entero está conmocionado por el ataque terrorista a Charlie Hebdo, Willy Toledo ha generado una auténtica polémica en Twitter al justificar dicho ataque. El actor no se ha cortado un pelo al decir lo que piensa y ha escrito: “Alerto sobre lo que suele ocurrir tras tanto ataque criminal, no me mofo de nadie, solo hago memoria. ’Occidente’ asesina diariamente. Sin ruido”.