Willy Bárcenas, líder de Taburete: "Lo que les han hecho a mis padres es de coña"

Willy Bárcenas ha concedido una entrevista a Vanity Fair casi cuatro meses después de que sus padres fueran condenados a prisión. Su padre, Luis Bárcenas, cumple una condena de 33 años mientras que su madre, Rosalía Iglesias, está en libertad bajo fianza tras ser condenada a 15 años de prisión.

“Una cosa es lo que es justo y otra lo que les han hecho a mis padres. Es de coña, un chiste”, afirma el líder de Taburete. Y es el único hijo del ex tesorero del PP, en prisión por delitos fiscales en el juicio por el caso Gürtel, no ha querido callarse sobre lo que piensa: "Claro que me afecta la situación de mi padre. Yo, en otras circunstancias, sería la persona más feliz del planeta. Hay gente que dice que hemos triunfado porque soy el 'hijo de'. Es que te tienes que descojonar: hemos triunfado a pesar de eso. No nos ha ayudado. ¿Nos ha dado publicidad? Sí, pero no buena".

Está dolido con la sentencia: “Mi padre no es ningún santo, de acuerdo, pero tampoco es el Satanás que han pintado. 33 años a mi padre y 15 a mi madre me parece de chiste, de coña. Una cosa es lo que es justo y otra lo que se ha querido hacer con mis padres, lo que les han hecho", y sentencia: “Mis padres para mí lo son todo y lo van a seguir siendo”.