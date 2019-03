Will Shephard denuncia por racismo a una caseta en la Feria de Málaga después de que le negasen el paso

Asegura que otros chicos latinos y raza negra no pudieron entrar

Will Shephard, conocido por su papel en 'Mar de Plástico', hizo una denuncia la madrugada del domingo después de que en la caseta Maná en la Feria de Málaga le exigiesen un sello para entrar en el local. "Eso era una excusa. Nos dijeron que no podíamos pasar. Al final entramos porque mi novia conocía a un tercero, entré, pero nos salimos porque me di cuenta que otros chicos, con rasgos latinos y otro negro, tampoco pudieron entrar", asegura el intérprete a El Confidencial. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le ha apoyado públicamente vía Twitter.