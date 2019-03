'Voy a echar mucho de menos a Paco en todos los sentidos'

Paco Marsó ha fallecido a las 2:45 de hoy. Llevaba una semana en coma inducido en Málaga tras sufrir un derrame cerebral.

Concha ha explicado a los medios que le va a echar "muchísimo de menos en todos los sentidos". Además, ha reconocido que quería "mucho" a Paco y que de no ser así, "no hubiera sufrido porque no se sufre cuando no se quiere", ha confesado.

Para ella, a sus hijos aún les quedan "tres días de pasarlo muy mal". Velasco no lo sabía, pero sus hijos tenían una relación diaria con Marsó. Ahora que lo sabe, se ha alegrado de que haya sido así.

La actriz también ha revelado emocionada que los órganos donados del cuerpo de Paco Marsó han salvado la vida de tres personas.

El cuerpo del productor se encuentra en el tanatorio de la M-30 de Madrid. El entierro será el domingo en el cementerio de la Almudena.