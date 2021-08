Virginia Troconis presume de cuerpazo en bikini tras su espectacular cambio

Virginia Troconis, la mujer de El Cordobés, está disfrutando de unas vacaciones en Marbella. Así lo ha compartido en sus redes sociales, con publicaciones que no han pasado desapercibidas para nadie, ya que en sus posados veraniegos se aprecia el tonificado cuerpo que tiene.

Y es que a pesar de estar en plenas vacaciones, la venezolana no ha querido dejar de lado una de las cosas que más le gustan, el deporte. Pues hace unos días compartió unas fotos con todos sus seguidores, donde se aprecia su espectacular moreno y sus buenos músculos, mientras hace una rutina de ejercicios de lo más divertida acompañada de sus amigos. "La diferencia entre quien eres y quién quieres ser, es aquello que haces. No pain no gain", comentaba en el post.

Después de unas publicaciones que siguen dejando a todos sin palabras por su espectacular cambio físico, ¡Hola! ha podido hablar con ella y preguntarle al respecto, donde afirma que se encuentra mejor que nunca, gracias a una disciplina y constancia que le ha ayudado a llegar hasta aquí.

Troconis asegura que no existe la magia, que esto se debe a una combinación entre deporte, alimentación, descanso… "En casa se come muy sano. Entre semana siempre tomamos mucha fruta, verdura... lo que es dieta mediterránea. Como de todo y me gusta la carne, el pollo, el pescado... Hay que hacer un balance e intento no comer nada procesado. Además, llevo un año haciendo ayuno intermitente de 16 horas. También me gusta disfrutar de la comida, por eso, hay fines de semana que me como una paella o una pizza, ¡y me encanta! Pero es cierto que disfruto comiendo sano, entonces para mí no es ningún sacrificio", fueron las declaraciones de Virginia cuando se le preguntó por sus menús.

Además, ha dejado claro que está en su mejor momento, no solo físicamente, sino también personalmente. Y es que a sus 41 años ha encontrado el punto de equilibrio en su vida, que le permite disfrutar mucho más de sus hijos, así como de su pareja Manuel, con el que está mejor que nunca.

Seguro que te interesa...

El piropo de Alba Díaz a Virginia Troconis, la mujer de su padre