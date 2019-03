Virginia Troconis habla tras el juicio de su marido: "Me siento muy feliz al ver que Manuel ha cerrado un capítulo de su vida"

El pasado 28 de abril, Manuel Díaz 'El Cordobés' vivió uno de los días más importantes de su vida, pues por fin se celebró la vista por la demanda de paternidad que interpuso contra Manuel Benítez a finales de año. Durante estos difíciles momentos, el torero ha tenido siempre a su lado a su apoyo incondicional, su mujer Virginia Troconis, que el día del juicio por la noche presentó su nueva colección de gafas para Tous en Madrid.

En el evento, la prensa tuvo la oportunidad de hablar con Virginia acerca de ese día lleno de emociones: "Un día duro, intenso, muy fuerte y a la vez precioso. Me siento muy feliz al ver a Manuel que ya ha cerrado un capítulo de su vida", comentó aliviada, y añadió que los momentos previos fueron bastante tranquilos, pues iban con la seguridad de que las pruebas eran positivas.

En cuanto al hecho de que Manuel Benítez no se presentase en el importante juicio, Troconis admitió que "Manuel tenía esa esperanza, esa ilusión que no se ha hecho realidad", aunque a la salida de los juzgados su marido intentó excusar a su padre diciendo que "no es una situación agradable".

Los hijos de la pareja aún son muy pequeños "para ahondar en ciertos temas", aunque "Alba, la mayor, sí que está al tanto". Sin embargo, a Virginia le es bastante indiferente si los niños tienen relación con su abuelo, ya que "el roce hace el cariño y por ahora ha sido insuficiente". "Cuando no tienes algo, no lo puedes extrañar", añadió.

Además, la mujer del diestro ha asegurado que Díaz se ha dado cuenta de que tiene un montón de gente que le quiere y que le ha demostrado su cariño a raíz de este problema. Y aunque 'El Cordobés' padre no haya querido saber nada del asunto, Virginia asegura que las puertas de su casa estarían abiertas si no tuviese donde quedarse.