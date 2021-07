Violeta Mangriñán, duramente criticada tras mostrar el resultado de su último tratamiento estético

Las críticas a la influencer, Violeta Mangriñán, ya son habituales, pues sus seguidores no entienden los tratamientos a los que se somete para mejorar su imagen.

La valenciana se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país, pero también en una de las más criticadas. Pues el exceso de cambios, tratamientos y alguna que otra operación, no pasa desapercibido para sus seguidores, que comentan lo innecesario que es promover determinados tratamientos.

La influencer, que cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram. es muy dada a hablar y mostrar sus cambios de imagen, así como todos los métodos que usa para cambiar su estética. Y ha sido este martes cuando ha compartido una foto tras volver de sus vacaciones en Ibiza, donde muestra que se ha hecho un masaje drenante, el cual ayuda a eliminar la retención de líquidos.

En la foto ha mostrado el antes y el después de su barriga: "Algunos lo habéis adivinado, me conocéis bien. Después de unos días en Ibiza… PARADA OBLIGATORIA", ha contado a través de sus Instagram Stories. Una imagen que no pasó desapercibida para nadie, pues no han parado de comentarla, incluso en otras redes sociales.

Violeta Magriñán | Instagram Stories Violeta Magriñán

Y es que, son muchas las personas que se quejan y se han quejado de los tratamientos que se hace la televisiva ya que pueden llegar a fomentar trastornos alimenticios, algo por lo que la propia Violeta pasó, tal y como contó el pasado mes de octubre cuando confesó que había recaído en la anorexia.

"Es que me parece increíble que promuevan esto de verdad, no sé cuántas veces lo he visto ya", "¿Veis bonito el después del supuesto masaje que le hacen? Normal que la sociedad esté acomplejada con el físico, lo que promueve a un malestar psicológico y todo lo que acarrea… Quereros tal como sois con vuestro cuerpo y si no comenzad una vida saludable", han sido algunos de los muchos tuits en los que han criticado a la joven.