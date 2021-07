El vídeo con el que Paz Padilla recuerda a su marido en el primer aniversario de su muerte

Paz Padilla no ha vivido su mejor año: tras el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, y meses más tarde también lo hacía su madre Lola. La presentadora ha vivido sus peores momentos, perdiendo a dos de las personas más importantes de su vida. Aún así Paz siempre ha intentado sacar lo positivo de todo esto, poniendo mucha fuerza y coraje, a pesar de todo.

Así la presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores un bonito vídeo a través de su perfil de Instagram, “Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón, bien por encima de las chimeneas ahí es donde me encontrarás”, expresaba a través de su publicación, que va acompañada de la canción 'Over the Rainbow', letra que tiene mucho significado para la humorista.

El vídeo está hecho con las imágenes más representativas de su relación, y de esta forma ha rendido un pequeño homenaje a su marido. Además, hace unos meses publicó el libro 'El humor de mi vida', en el que explicaba abiertamente cómo afrontar una muerte, y cómo vivió ella el despedirse para siempre del amor de su vida.

Quién tampoco ha querido dejar pasar esta fecha importante ha sido su hija Anna Ferrer, que también ha compartido en su perfil de Instagram una foto con Antonio, así como historias recordando todo lo disfrutado con él. “Si no te hubieras ido sería tan feliz”, manifestaba a través de su último post. “Ay mi niña!!! Cuanta razón tienes, seríamos tan felices si él no se hubiese ido!!!”, comentaba su madre tras ver su publicación.

