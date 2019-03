Victorio & Lucchino echa el cierre para diseñar el vestido de novia de la Duquesa de Alba

Mientras que muchos negocios echan la persiana por la crisis, los prestigiosos diseñadores Victorio & Lucchino cierran para dedicarse en cuerpo y alma al diseño del vestido de novia de la Duquesa de Alba. Aunque ellos digan que lo que quieren es hacer la tienda más pequeña... ¡Nosotros sabemos la verdad!

Su local de Sevilla, el que es el centro neurálgico de su actividad, permanecerá cerrado hasta que todo esté listo. En palabras de uno de los diseñadores, José Victor Rodríguez Caro: "Yo sólo tengo que diseñar y ponerla guapísima". ¡Sí que se lo ha tomado al pie de la letra, sí! Motivos tiene porque el vestido que luzca Cayetana será algo que media España estará esperando ver, así que los diseñadores tienen que estar a la altura. Seguro que para Alfonso Díez, su futura esposa estará radiante sea cual sea el modelito.

Victorio no ha soltado prenda acerca de los detalles del enlace: "No puedo decir nada, cuando lo autorice la Duquesa lo diremos, pero si es un tema profesional no lo podemos desvelar, ella es la clienta, la que paga y la que manda".

Ya veis lo que se hace por una amiga: si hay que cerrar la tienda, se cierra. Aunque a decir verdad por los ingresos, la fama y el prestigio que le puede traer este diseño, que está llamado a ser el 'vestido del año', bien vale la pena cerrar la tienda un mes... ¡o lo que haga falta!