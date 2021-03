Victoria Abril se convertía hace una semana en el centro de las críticas, y es que la actriz durante su entrevista con motivo del galardón que le han concedido en los Premios Feroz dio un discurso negacionista sobre el coronavirus. "Esto es un coronacirco, los muertos por Covid no son ni el 10% de lo que nos dicen", confesaba la intérprete. Esto provocó que los asistentes a la rueda de prensa se quedaran en shock y, poco después de conocer la repercusión que tuvieron sus palabras, los organizadores emitieron un comunicado desvinculándose por completo de las declaraciones que había dado.

Tan solo cinco días después de que lanzara este discurso negacionista, la actriz ha acudido este martes 2 de marzo a la entrega de premios. Desde un primer momento no se sabía si iba a subir a recoger el galardón o no, ya que avisó de que en la alfombra roja no se iba a poner la mascarilla, y esto hizo que la organización del evento se enfadara y le negara el acceso a esta.

Aunque finalmente sí recogió el premio, y para sorpresas de muchos se disculpó por lo que había dicho días antes. "Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí, todas las vidas cuentan. Creedme, por favor", explicaba durante su discurso de agradecimiento.

Tras los agradecimientos, la actriz ha asegurado que su intención es encerrarse en su "retiro de la infancia" para poder estar desconectada de las redes, en busca de un poco de paz. "Pero si me necesitáis, silbad", ha señalado dejando claro que su intención es ser como Molière: "Yo quiero morir maquillada, trabajando y ejerciendo el arte del amor, porque todo lo que necesitamos es amor".