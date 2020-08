Vicky Martín Berrocal enseña el motivo por el que pasó la noche en urgencias

Vicky Martín Berrocal comenzaba la noche con ganas, tal y como ella misma compartía con sus seguidores en las redes sociales. Pero lo que menos esperaba es que tan pronto como salió, acabó en urgencias tras sufrir una fuerte caída.

La diseñadora mostraba a sus seguidores el resultado de lo sucedido: una rotura por la que podíamos ver un cabestrillo en su brazo. Tras recibir muchos mensajes preocupados por su estado de salud, Vicky dejaba claro que: "Una rotura, pero hay cosas peores".

Vicky Martín Berrocal enseña su brazo | Instagram Stories Vicky Martín Berrocal

Eso sí, Vicky está muy bien cuidada ya que su pareja se encarga de mimarla: "Mi hombre, que sabe que no me gustan los dulces, me ha traído dos tortitas de nata pastel de Belen". Y es que ahora vive en Lisboa junto a su chico, el empresario portugués que ha conquistado su corazón y con el que lleva más de un año de relación.

Seguro que te interesa...

Los polémicos comentarios que ha provocado la foto de Vicky Martín Berrocal en bañador