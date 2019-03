Vicky Martín Berrocal sufre una gran transformación física tras perder 10 kilos

Vicky Martín Berrocal acaba de presentar su última colección de zapatos y en el evento pudimos apreciar el cambio de imagen al que se ha sometido, y es que la diseñadora luce ahora una figura mucho más esbelta.

El motivo de esta transformación se debe a que Berrocal ha cambiado su estilo de vida y ha empezado a realizar ejercicio e ir a una nutricionista: "Hasta el momento no me está costando el trabajo que yo pensaba. He perdido muchísimo volumen y me siento fenomenal, con mucha vitalidad", ha escrito en su blog 'A solas con Vicky Marín Berrocal'.

La modista sigue los consejos de su entrenador personal Juanjo Rodríguez que también trabaja con otras celebrities como Paula Echevarría o Mar Saura, y ya habría perdido unos 10 kilos.