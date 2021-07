Vicky Martín Berrocal sube una foto tras su pérdida de peso donde sus seguidores ni la reconocen

Vicky Martín Berrocal parece otra después de haber perdido 18 kilos, decisión que tomó a principios de año y de la cual está muy orgullosa. Aun así, la diseñadora no se libra de las críticas, estas últimas las ha recibido por parte de sus seguidores al compartir una publicación en Instagram, donde se han quejado y la han criticado por el exceso de filtro en su foto.

"No pareces ni tú", "Igual que ahora obligan a poner AD para temas publicitarios deberían poner F de filtros, para no creernos todo!", "Ya no es ella con tanto filtro", "Ufff, me ha costado reconocerte!", han sido algunos de los comentarios que recibió la empresaria.

"Serenidad+tendinitis+pecas", es el título de esta comentada y criticada publicación...

La empresaria lleva seis meses llevando una vida saludable y haciendo mucho deporte, así lo ha compartido durante este tiempo con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. A día de hoy, sus seguidores siguen sorprendidos por el gran cambio que ha dado Vicky, y cómo ha mejorado su estilo de vida.

La semana pasada la diseñadora daba las gracias públicamente a su entrenadora, Cryz Dyaz, a la que agradece enormemente su ayuda durante todo el proceso, ya que ha comprendido la importancia de tener una buena alimentación disfrutando del deporte.

Seguro que te interesa...

El impactante cambio físico de Vicky Martín Berrocal que ha dejado sin palabras a sus seguidores: "Madre mía, qué delgada estás"