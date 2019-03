Los viajes secretos de David Bustamante al pueblo de Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría han pasado su primer verano separados después de que decidieran poner punto y final a su matrimonio. Aunque los hemos visto disfrutar de su hija Daniella a los dos por separado, también ha habido varios encuentros secretos por parte del cantante para visitar a su ex y a su pequeña.

Según informa LOOK, la pareja se habría visto más habitualmente… El artista habría viajado al pueblo natal de la chica 'Velvet', Candás (Asturias), en dos ocasiones para visitar a su ex y a su pequeña Daniella. A ambos se los ha visto disfrutando de una comida con su hija con una actitud muy cariñosa. Debido a estos encuentros secretos, los rumores de una posible reconciliación de la actriz y el cantante no han cesado.

Pero durante una de estas escapadas secretas no habría visitado a sus suegros José Luis Echevarría y Elena Colodrón, con quien siempre ha mantenido una relación cordial. Además, este medio también ha hablado con algunos vecinos del pueblo de la actriz, quienes aseguran que Paula no soporta al hermano de Bustamante y que entre ellos no existe relación alguna.