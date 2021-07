Verónica Echegui revela que sufrió dos agresiones sexuales en su adolescencia

En una de sus últimas entrevistas, la reconocida actriz Verónica Echegui sorprendió al contar las peores experiencias que había sufrido en su adolescencia.

Tenía 16 años

Verónica decidió hablar de su experiencia: "Poder hablarlo y naturalizar mi sufrimiento es importante porque yo no hice nada malo, no estaba en un buen momento. Son esos escenarios en donde los depredadores sexuales aprovechan para utilizar tu miseria y abusar de ti, que es lo a mí me sucedió en las dos ocasiones". La actriz no tuvo reparos en contar abiertamente su historia: “Aparte de múltiples situaciones de acoso, de violencia de muy diferentes tipos, he vivido dos agresiones sexuales en mi adolescencia. Si no lo expresas, se queda estancado en aguas podridas y lo sanador es no vivirlo con vergüenza”.

Es por eso que la actriz se lanzó a la dirección de su cortometraje ‘Tótem Loba’, para hablar de esa violencia, sobre todo “a la gente joven y a esas chavalas de 13, 14 y 15 años que comienzan a salir por la noche”. Echegui también admitió que le habría gustado que alguien le hubiera advertido de los peligros que esconde la vida.

La historia de ‘Tótem Loba’

El cortometraje se basa en una de esas experiencias de abuso que sufrió la actriz cuando era adolescente, con apenas 16 años. Todo sucedió en unas fiestas de pueblo, donde la tradición es que los chicos se visten de lobo y persiguen a las chicas para cazarlas. "Ya no es lo que hacen contigo, es que todo el proceso es una mierda. Yo venía de fuera, no conocía a nadie [...] y me encontré en un baño encerrada con ellos llamando a la puerta y yo liándome a hostias porque dije: 'no me van a coger, no quiero jugar a esto'".

Verónica Echegui terminó la entrevista recalcando que aún hoy en día, se sigue culpabilizando a las mujeres que sufren este tipo de agresiones sexuales, y coincidía en que el discurso debería estar más enfocado a los hombres, en su educación y su responsabilidad en la sociedad: “Han de entender que nosotras, por ser mujeres, no somos objetos ni se nos puede tratar de cualquier manera y que merecemos el mismo respeto con cualquiera".

