Verónica Echegui desmiente su ruptura con Álex García: "Manuela Vellés me cae muy bien y es muy buena amiga de Álex"

El pasado sábado 6 de febrero se celebró la gala de los premios Goya 2016 y allí se dieron cita numerosas celebrities del panorama nacional. Así, la alfombra roja recogió a un cuarteto que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos meses: Verónica Echegui, Álex García, Manuela Vellés y Miguel Ángel Muñoz nos honraron con su presencia en la fiesta del cine español.

Presuntamente, tanto Verónica y Álex como Manuela y Miguel Ángel habrían terminado con sus relaciones hace poco, aunque Echegui ha dejado caer que lo suyo no ha sido más que una crisis. Sin embargo, hace unos meses se publicaron unas imágenes en las que Álex García y Manuela Vellés aparecían de lo más cariñosos tras un día de trabajo en la obra que protagonizan juntos, 'El burlador de Sevilla'.

"Me parece que Manuela es una tía bellísima, encantadora, me cae muy bien y es muy buena amiga de Álex. Con esto os estoy respondiendo a todo. El resto forma parte de Matrix", ha comentado Verónica en una entrevista con Chance. La actriz está muy indignada con "la realidad de las revistas del corazón", que no deja de sorprenderle.

La intérprete ha dejado muy claro que las fotos no le hacen dudar de la persona con la que comparte su vida: "Tu vida puede ser lo que tú quieras, pero prefiero ir con el corazón abierto. Yo confío porque yo obré bien y además conozco a la persona con la que estoy", ha asegurado Echegui, quien cree que "es mejor no dejarse arrastrar por absurdeces".