Verónica Echegui asegura entre risas que Andrés Velencoso "no tiene nada bueno"

Y ÚRSULA LE RÍE LA GRACIA

La alfombra roja de los premios Goya 2016 fue una de las más gamberras de la historia, pues las celebrities se dejaron ver de lo más desatadas. Sobre todo en sus declaraciones, como las que hizo Verónica Echegui, que no dejaron indiferente a nadie. Tras desmentir los rumores de ruptura con Áles García, la actriz fue preguntada acerca del ex de su amiga Úrsula Corberó, Andrés Velencoso, a lo que respondió que "no tiene nada bueno", una contestación que provocó que Úrsula rompiera en grandes carcajadas. ¡Vaya dos!