El verdadero motivo por el que David Bustamante canceló su último concierto

David Bustamante está pasando por un momento muy complicado. El inminente divorcio de Paula Echevarría y haber cancelado tres conciertos en los últimos meses, hace pensar que su complicada vida personal le está pasando factura en el plano profesional.

Este fin de semana canceló su actuación en un concierto íntimo en el hotel de las Letras de Madrid. Los responsables anunciaron unos minutos antes del show que el cantante no podría actuar, alegando que estaba “indispuesto, vomitando, con dolores de espalda y no puede caminar”.

Al día siguiente, el cántabro iba a recoger a su hija Daniella para pasar el resto del fin de semana con ella. Y este mismo lunes le veíamos haciendo recados junto a su madre, además de acudir al centro de estética y pasar por el centro médico donde hace la rehabilitación de la espalda.

Allí Bustamante confesaba el verdadero motivo por el que no había podido cantar: “Estaba mal de la garganta, por eso no pude hacer el concierto”. Algo que ya había contado la periodista Beatriz Cortázar, que aseguró que junto a los vómitos y el dolor de espalda, la principal razón de la cancelación era que estaba “ronco”.

A todo ello, la periodista Sandra Aladro también ha añadido en el programa de televisión en el que colabora: “Solo sale de casa para estar con su hija o para ir al médico. No tiene fuerzas y tiene un disco entre manos. Que pare del todo o se recupere. Tiene que tomar las decisiones necesarias para volver a empezar”.