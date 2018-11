El verdadero motivo por el que Ares Teixidó rompió su silencio sobre David Bustamante

Ares Teixidó ha roto su silencio y concedido una entrevista a Lecturas confesando los duros momentos que vivió durante su relación secreta con David Bustamante y la repercusión que ha tenido todo esto en su salud. Mientras, el cantante se ha planteado tomar acciones legales tras las declaraciones de la que supuestamente fuera su pareja durante ocho meses.

La colaboradora se ha abierto por completo hablando de su relación, un amor por el que ha sufrido mucho y que ha sido negada por ambos. Tal y como cuenta a Lecturas, el sufrimiento de Ares ha hecho que afecte a su salud: “Hace diez días que me han diagnosticado una diabetes nivel 1 y estoy adaptándome a la insulina. He estado en shock, he llorado mucho, lo he negado, me he culpado. El 15 de octubre recogí los resultados de los análisis y me derivaron de urgencia al endocrino. Cuando llegué estaba al borde de un coma diabético”.

Por otro lado, Kiko Hernández ha hablado sobre el verdadero motivo que habría llevado a Ares a hacer esta entrevista y sería económico. Al parecer Ares ha tenido que cambiar de casa porque no podía pagar el alquiler de la anterior. Según ha publicado Jaleos, la colaboradora habría ganado 17.000 euros con esta portada pero, en discrepancia con esta información, Laura Fa ha dejado claro que podría haber ganado 25.000 euros.