El verdadero motivo del enfrentamiento entre Malú y Amaia Montero

Amaia Montero explotaba en las redes sociales tras leer las palabras recogidas por El Español de una entrevista con Malú, en la que la cantante declaraba: “Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?“.

A esto respondía la ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' con un mensaje a través de Twitter en el que sentenciaba: “A la Victoria Secret de Malú: ¡Ojalá que todas fuéramos tan guapas y, sobretodo tan delgadas, como tú!”. La ‘guerra’ estaba declarada.

Pero este enfrentamiento no viene de ahora. Y es que ambas tienen un hombre en común: Gonzalo Miró, quien estuvo saliendo con la vasca durante un par de años hasta que pusieron punto y final a su relación en 2011. Cuatro años más tarde, el presentador iniciaba una relación con Malú, que también se acabó hace cosa de un año.

Esta última siempre ha sido muy celosa de su intimidad y, durante su relación con Gonzalo, nunca se pronunció al respecto. La que sí lo hizo fue Amaia, quien durante una gala de premios, al ser preguntada por su expareja y la sobrina de Paco de Lucía, decía: “Lo sé, por supuesto, que han comenzado una relación y yo les deseo todo lo mejor. A los dos les tengo mucho cariño y ¿Qué hay más bonito que enamorarse?”.