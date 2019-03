La verdadera razón de la guerra entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto

La incansable guerra entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto sigue viva. Lo cierto es que durante sus vacaciones la expareja está teniendo tiempo para todo, ella en las Maldivas y él en Ibiza. Ahora, el nuevo motivo no es solo la custodia de su hijo Lucas sino el pacto de no-agresión que firmaron en diciembre del año pasado.

Pero parece que la que sigue echando chispas es Lucía Pariente, la madre de Alba. "A mí Lucía me cuenta que entre Fonsi y Alba había muchos conflictos y para que se calmaran las aguas, Lucía se fue a Ávila por iniciativa propia y sin su marido", confesaba una colaboradora cercana a la pareja.

Entre las cláusulas de ese pacto se encontraba la salida de Lucía de la casa familiar, algo que finalmente Alba incumplió a los dos meses de comprometerse con el expiloto. Fonsi permanece callado pero Alba sigue echando leña al fuego. Además, la modelo podría tener en sus manos un informe que daría una versión muy poco favorable de Fonsi.

Ahora el principal objetivo de Alba Carrillo no es Fonsi sino Feliciano López, ya que el tenista se había ofrecido a dar su testimonio a favor del DJ. Para la modelo, Feliciano le parece un "infeliz"y que "no tiene nada que pueda usar contra mí". "Está jorobado porque lo tengo en los tribunales a él y a su hermano. Lo que le molesta es no haber significado nada en mi vida", ha concluido.