La verdad sobre la relación de Chenoa y David Bisbal

Hace unos días Chenoa publicaba su primer libro 'Defectos perfectos' en el que la cantante cuenta con todo detalle cómo fue su ruptura con David Bisbal y por supuesto el lanzamiento del libro ha estado rodeado de polémica. Evidentemente las versiones de la historia de David y Chenoa no coinciden y los fans se preguntan cuál es la verdad.

El periodista Aurelio Manzano dice conocer la verdad. Asegura que era a él a quien Chenoa acudía ante cualquier problema sentimental, afirma que lo relatado por la cantante no es del todo cierto. Parece ser que fue la cantante la culpable de la ruptura por tener una actitud demasiado maternal y posesiva durante los tres años que duró la relación. ''También era muy dominante y tenía muchos celos. Los celos iban subiendo a la par que David iba ascendiendo''. Y añade: ''Los celos realmente vinieron cuando él empezó la gira americana y fue aquella famosa llamada que me hizo unos días antes para decirme 'creo que David me está engañando en Venezuela con una bailarina'. Creo que con el tiempo, eran celos infundados por ella misma, porque con la bailarina no pasó nada pero ella sí tenía esta obsesión por David que creo que fue lo que destruyó la pareja''.

Manzano asegura que cuando Bisbal volvió de gira le dijo a la argentina ''vamos a dejarlo'', sin dejar lugar a duda y no ''tengo que pensármelo, vamos a darnos un tiempo, vamos a dejarlo'' como ella escribió en el libro. ''Ella sabía que en la primera aparición en los medios lo hacían público, es mentira que se enteró por la prensa y desde ese momento David Bisbal se convirtió en el malo de la película. Fue uno de los motivos que llevaron al cantante a no querer hablarla.''

Tras las especulaciones sobre lo que Bisbal le dijo a Chenoa al oído durante su famosa actuación, el periodista asegura que las palabras del cantante fueron ''tranquila, todo está bien'' y no ''cuanto te he querido''. Aurelio Manzano destaca que cuando Bisbal sacó su libro hablo de su relación con Chenoa de una manera muy superficial, mientras que la cantante lo ha expuesto todo con todo lujo de detalles. El periodista cree que esto traerá problemas futuros a Chenoa.