El verano de la infanta Leonor en Mallorca, el desnudo de Orlando Bloom o la sorprendente paternidad de José Fernando Ortega protagonizan las portadas del papel cuché

La polémica está servida con la paternidad de José Fernando Ortega. Por lo pronto, su hermana Gloria Camila se ha enterado por la prensa. Después de su reconciliación con Michu, la pareja ha sorprendido con la noticia dando la exclusiva en la revista Semana. La publicación además trae en portada a Antonio Banderas que afirma que no se casará con Nicol Kimpel pero reconoce que es feliz.

La revista ¡HOLA! nos trae en exclusiva las primeras vacaciones de Francisco Rivera y Lourdes Montes con su hija Carmen. La pareja ha protagonizado un reportaje en la playa donde la diseñadora confiesa que le gustaría darle un hermano a su primogénita. La infanta Leonor acapara la portada ya que se ha convertido este verano en la protagonista de la Familia Real en Mallorca. ¡No te pongas celoso Froilán! Ana Boyer aparece presumiendo de tipazo junto a Fernando Verdasco en Los Cabos, México.

Lecturas no ha querido pasar por alto la traición de Luis Rollán y sus filtraciones a la prensa de sus amigos conocidos, Mila viene con la escopeta cargada a la vuelta de sus vacaciones más familiares: "Que me escupan con el mismo odio que lo hicieron cuando estaba indefensa". El desnudo de Orlando Bloom ocupa el primer plano en Cuore. Además, su último número publica las imágenes de Cristiano Ronaldo, muy cariñoso, en un hotel de Florida con Cassandra Davis. InTouch ha querido resaltar el espectacular concierto de Beyoncé en Barcelona. Además del antes y después de Jennifer Aniston o el look de Chloë Moretz, vestida por Victoria Beckham.