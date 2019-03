'La vecina rubia' corrige la ortografía del polémico mensaje que publicó Dulceida

Después de que Dulceida, Aida Domenech, fuese duramente criticada en redes sociales, tras publicar un mensaje, a través de su Instagram Stories, donde pedía a sus fans que "si me veis por la playi saludarme pero no me haré fotis", fueron muchos los usuarios que mostraron su enfado por la actitud de la famosa bloguera llegando a convertirla en trending topic.

Pero no solo han sido sus palabras las que han sido duramente criticada, la ortografía utilizada por la bloguera también ha hecho que algunos tuiteros se lleven las manos a la cabeza.

La famosa tuitera conocida como 'La vecina rubia' se ha llevado el texto de la bloguera y le ha corregido la ortografía del texto: acentos, exclamaciones, imperativos…

Una lección por parte de la tuitera que ha sido muy alabada por algunos, pero también muy criticada por los fans de la bloguera.